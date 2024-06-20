Из-за погоды в Зарайске отключили электроэнергию

Из-за неблагоприятных погодных условий в городском округе Зарайск отключена электроэнергия. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа

Отключения произошли по адресам:

д. Моногарово;

частично д. Мендюкино;

д. Якшино;

д. Авдеево;

д. Назарьево;

д. Титово.

Также из-за падения дерева на линию электропередач без света остались жители частного сектора на улицах Заречная, 2-ая Стрелецкая, Лагерная, Правобережная в Зарайске.

«Мы получили много обращений по поводу отключения электроэнергии из-за непогоды. Все заявки зарегистрированы и взяты в работу ответственными службами. Часть обращений уже отработана. В населенных пунктах Жемово, Чулки-Соколово, Дубакино, Великое Поле, Новая деревня, Чернево уже восстановлена подача электроэнергии. В течение 2-х часов везде должна быть восстановлена электроэнергия. Дождь и сильный ветер, по прогнозам синоптиков, продолжатся до ночи 20 июня. По возможности, оставайтесь дома, и берегите себя», — сообщил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

