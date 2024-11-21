Итоги проактивной подготовки МКД к отопительному периоду подвели в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов доложил об итогах проактивной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2024–2025 годов на 98-м заседании Мособлдумы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Чтобы избежать проблем с завоздушиванием в МКД при запуске тепла в этом году мы приняли решение провести пробные пуски. Увидели положительную динамику — на 43% снизилось количество жалоб по тем домам, которые были в зоне риска последние 3 года. Также провели работу по эскалации, запустили простой алгоритм работы — в центре управления регионом создали штаб, в состав которого вошли инспекторы территориальных отделов и сотрудники центрального аппарата ведомства. Когда мы видим, что на 1 дом приходит более 3-х жалоб, включался режим эскалации, инспектор выезжает на локацию, заходит в дом, замеряет температуру. Главная цель — на месте найти решение проблемы», — сказал Владислав Мурашов.

Алгоритм работы территориальных отделов:

поступление проблемного адреса в работу;

выход на место;

выяснение плановой даты устранения;

контроль выхода бригады;

внесение данных в онлайн-таблицу.

После проведения мероприятий сотрудники министерства повторно звонят заявителям и уточняют все ли устранено.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.