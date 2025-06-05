Искусственный интеллект научился распознавать 10 видов нарушений на полигонах

Российский экологический оператор (РЭО) обучил искусственный интеллект выявлять 10 видов нарушений на полигонах. Технология была интегрирована в федеральную цифровую систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). О нововведениях в цифровизации сферы обращения с отходами эксперты РЭО сообщили в рамках форума ЦИПР-2025. Замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев отметил значимость внедрения современных технологий для развития отрасли, сообщила пресс-служба оператора.

«Мы создали нейросетевые алгоритмы, которые позволяют автоматически определять 10 типов нарушений законодательства на полигонах. Например, можно зафиксировать массовое скопление птиц и даже посчитать их количество. Напомним, что владельцы полигонов вблизи аэродромов должны соблюдать требования по защите от птиц для безопасности полетов. Процесс выглядит так: дроны РЭО производят фото- и видеосъемку при облете полигонов, далее эти материалы загружаются в информационную систему. Затем нейросеть анализирует весь массив данных», — подчеркнул Денис Буцаев.

Для распознавания большого количества птиц используется метод детектирования: нейросеть выделяет контуры объектов и подсчитывает их количество в каждом кадре.

«Мы внедрили функцию дообучения искусственного интеллекта, что позволит алгоритму точнее идентифицировать птиц и в перспективе распознавать их по индивидуальным признакам», — добавил Алексей Буров, заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации.

Доработка нейросети продолжается, и в будущем ее функционал будет расширен.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый национальный проект — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.