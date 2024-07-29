И.о. главы Мытищ проверил работы по капремонту многоквартирных домов в округе
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Исполняющий обязанности главы округа Мытищи Олег Сотник проинспектировал работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В ходе объезда проверяющие встретились с жителями и подрядчиками по трем адресам:
- ул. Станционная, дом 5, корп. 1;
- ул. Матросова, дом № 21/18;
- ул. Мира, дом № 27.
На первом объекте обновление фасада подходит к завершению, дом утеплили, осталось нанести финишное покрытие и выполнить покраску. До середины сентября подрядчик планирует завершить ремонт кровли.
«Осмотрели дом на улице Матросова, дом № 21/18, где работы по замене кровли уже подходят к завершению, до конца августа подрядная организация планирует выполнить все обязательства», — отметил замглавы округа Мытищи Иван Яськив.
Также проверили и дом № 27 на улице Мира, где проводится комплексный ремонт трех подъездов. Жители довольны выполнением работ. Управляющая организация выполняет все в графике.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.