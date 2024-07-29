И.о. главы Мытищ проверил работы по капремонту многоквартирных домов в округе

Исполняющий обязанности главы округа Мытищи Олег Сотник проинспектировал работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе объезда проверяющие встретились с жителями и подрядчиками по трем адресам:

ул. Станционная, дом 5, корп. 1;

ул. Матросова, дом № 21/18;

ул. Мира, дом № 27.

На первом объекте обновление фасада подходит к завершению, дом утеплили, осталось нанести финишное покрытие и выполнить покраску. До середины сентября подрядчик планирует завершить ремонт кровли.

«Осмотрели дом на улице Матросова, дом № 21/18, где работы по замене кровли уже подходят к завершению, до конца августа подрядная организация планирует выполнить все обязательства», — отметил замглавы округа Мытищи Иван Яськив.

Также проверили и дом № 27 на улице Мира, где проводится комплексный ремонт трех подъездов. Жители довольны выполнением работ. Управляющая организация выполняет все в графике.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.