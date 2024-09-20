Инженеры аварийной службы Подмосковья берегут животных при обводнении торфяников

В Подмосковье продолжается активное использование уникальной системы обводнения торфяников, созданной более 10 лет назад для предотвращения пожаров и поддержания безопасного состояния торфяных месторождений. Специалисты МОС АВС содержат в надлежащем состоянии огромную систему дамб, каналов и плотин. Однако работа инженеров аварийной службы — это не только технические задачи. В их повседневной деятельности встречаются представители дикой природы, которым нужно создавать и поддерживать условия для их сохранения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«Система обводнения торфяников показывает свою эффективность в предотвращении возгораний, что в свою очередь уберегает жилые постройки и загородные участки от пожаров, способствует сохранению лесного массива и уникального биоразнообразия нашего региона. Жители, живущие вблизи таких мест, могут не переживать за свои дачные участки, а животные и растения наоборот выбирают обводненные торфяные болота своим домом», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Специалисты МОС АВС регулярно встречаются с представителями местной флоры и фауны. На территориях обводнения можно нередко увидеть следы волков и медведей, а в некоторых районах живут бобры, которые активно возводят плотины на каналах.

«В Шатурском округе во время одной из поездок на комплекс мы заметили свежие следы медведя. Чувствовалось, что зверь где-то рядом. Это необычное ощущение, ведь по близости деревня, и ты не ожидаешь таких встреч. В другой раз видел здесь волка — он стоял и смотрел прямо на меня, пришлось вернуться назад, не убегая, но и не задерживаясь», — отметил инженер МОС АВС Владимир Суворов.

Смелая сотрудница аварийки Ирина Заплетина тоже иногда наблюдает на работе медвежьи следы.

«Иногда приходится идти пешком, когда нет дороги для транспорта. Был случай, когда я заметила большие следы, похожие на медвежьи, и это нагнало настоящую жуть», — сказала Заплетина.

Его коллега Александр Тарасенко рассказал о встречах с бобрами на торфяниках Егорьевского округа.

«Бобры строят невероятные плотины поперек каналов, которые иногда даже помогают удерживать воду. Мы несколько недель наблюдали процесс рубки бобром осины примерно полметра диаметром. Это удивительные животные», — восхитился умениями бобров Тарасенко.

Случаются и комичные ситуации при столкновении с сооружениями бобров. Рабочие рассказывают, что нередко проваливаются в ямы глубиной выше человеческого роста, вырытые животными. Так что приходится звать на помощь коллег, чтобы вытащили.

Сергей Шевченко, инженер, работающий на комплексах в Луховицах, описал встречи с лосями.

«Лосей удается фотографировать почти как в фотоателье. Но близко к лосям подходить не стоит, лучше любоваться из машины», — рекомендовал Шевченко.

Как оказалось, система обводнения торфяников приносят пользу еще и для рыболовного промысла. Например, Евгений Николаенко из Клинского округа рассказал, как местные жители активно используют обводненные территории для рыбалки.

«Люди довольны, рыбы много, а торф не горит. Правда остается много мусора, который нам приходится убирать», — сказал Николаенко.

Птицы тоже слетаются к водоемам в поисках пищи и обосновываются для размножения. Гидротехнические комплексы соседствуют с природным заказником «Журавлиная родина», на территории которого раньше часто случались пожары.

«С введением комплексов в эксплуатацию здесь стало много журавлей и других птиц, что привлекает орнитологов и любителей природы», — отметил Игорь Шириков, инженер МОС АВС.

Все эти истории подчеркивают важность работы специалистов МОС АВС в поддержании безопасности и сохранении природного баланса в Подмосковье. Торфяники становятся домом для разнообразных видов животных и пернатых представителей фауны, что свидетельствует о положительном воздействии системы обводнения на экологию региона.

Для тех, кто желает присоединиться к дружной команде МОС АВС служба размещает на своем сайте актуальные вакансии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.