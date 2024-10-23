Инженерные системы отремонтировали в жилом доме Коломны по просьбе жителей

В подвальном помещении дома № 6 по улице Девичье поле в Коломне завершили комплексный ремонт инженерных систем и оборудования: об успешном завершении работ рассказали в управляющей компании ООО «ДГХ». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициаторами перемен стали жильцы, которые долгое время мирились с влагой и запахом из подвала, а также ветхим состоянием труб и запорной арматуры. На совете многоквартирного дома решили вложить деньги собственников в ремонт подвального помещения.

«Качество работы управляющей компании во многом зависит от взаимодействия с председателями советов многоквартирных домов. Исправность всех систем подачи коммунальных ресурсов в доме — гарантия бесперебойной работы в осенне-зимний период. Поэтому именно этим видам ремонтных и профилактических работ мы уделяем особое внимание», — пояснил гендиректор ООО «ДГХ» Сергей Михайлов.

Работы растянулся на два года, за это время рабочие департамента городского хозяйства капитально обновили в подвале системы горячего и холодного водоснабжения, отопления и водоотведения. Пришлось полностью переложить все линии трубопровода, заменить вентили и соединения. После монтажа все коммуникации утеплили, а сам подвал расчистили и осушили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.