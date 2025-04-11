Инженерные системы обновили в 148 домах Подмосковья с начала года

Специалисты подведомственного министерству ЖКХ Московской области фонда капитального ремонта в 148 многоквартирных домах Подмосковья выполнили ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в ходе работ заменены элементы внутреннего противопожарного водопровода. Например, пожарный кран — это комплект из клапана, оборудованный пожарной соединительной головкой и рукавом с ручным пожарным стволом.

Лидерами по числу проведенных работ стали Красногорск и Солнечногорск, в которых выполнен капремонт ВИС в 12 многоквартирных домах, а также Одинцово — 9 МКД.

Так например в доме № 52к3 по улице Советская в Голицино завершились работы по капитальному ремонту систем ГВС и ХВС с установкой коллективных приборов учета потребления энергии, а так же заменили систему водоотведения.

В доме № 1 по улице Центральная в деревне Ложки, г. о. Солнечногорск, так же провели ремонт систем ГВС, ХВС и водоотведения.

В доме № 1Б по Волоколамскому шоссе в Красногорске, заменили систему центрального отопления.

Для своевременного капитального ремонта систем собственники квартир должны предоставить доступ к внутриквартирным стоякам.

В ином случае представители фонда капремонта Московской области составят акт недопуска. Это может повлиять на сроки выполнения работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.