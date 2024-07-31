Инженерные коммуникации обновят в многоквартирных домах мкр Шепчинки Подольска

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов после обхода микрорайона Шепчинки с командой специалистов администрации муниципалитета, ресурсниками, депутатами совета депутатов ответил на вопросы жителей. Основными темами стали ЖКХ и благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Люди просили отремонтировать подъезды, отмостки, кровлю, наладить регулярную уборку подъездов и уличных пространств. Также часто звучала просьба привести в порядок инженерные коммуникации МКД.

«Обратились в правительство региона с просьбой выделить средства на капитальный ремонт старого жилого фонда. Нашли поддержку губернатора региона Андрея Воробьева. До конца 2025 года проведем все необходимые работы в домах. Продолжим тщательно готовиться к осенне-зимнему периоду», — сказал Артамонов.

Все прозвучавшие от жителей обращения взяли на контроль профильные специалисты. Заявители обязательно получат ответ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.