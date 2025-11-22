Инспекторы проверили содержание дворов и территорий в Подмосковье в ноябре

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел контрольные мероприятия по содержанию дворовых и общественных территорий в Московской области с 17 по 21 ноября. Работы включали ремонт асфальта, восстановление освещения и благоустройство, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период с 17 по 21 ноября в различных муниципалитетах Подмосковья инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с управляющими компаниями провели работы по приведению дворовых и придомовых территорий в порядок.

В Мытищах восстановили уличное освещение в поселке Нагорное на улице Полковника Романова вдоль домов № 5-7-9-11-13. В Королеве завершили восстановление герметизации фасада дома № 11к6 на улице Полевая в микрорайоне Болшево. В Лосино-Петровском отремонтировали подъезды дома № 20 на улице Октябрьская, а в Талдоме в микрорайоне Юбилейный рядом с домом № 18 установили малые архитектурные формы.

В Долгопрудном заменили покрытие пешеходных дорожек и отремонтировали освещение в Сквере Строителей. Во Фрязино восстановили отмостку дома № 4 на улице Полевая. В Чехове провели ямочный ремонт асфальта междворовых проездов на улице Московская. В Егорьевске устранили изношенные участки кровли дома № 30 во 2-м микрорайоне.

В министерстве отметили, что подобные мероприятия способствуют повышению качества городской среды и комфорта для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.