Инспекторы проверили и отремонтировали дворы и дома в Подмосковье в конце ноября

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел работы по контролю и ремонту дворовых и придомовых территорий в Московской области с 24 по 28 ноября. В ряде муниципалитетов были обновлены контейнерные площадки, детские игровые зоны и элементы домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Московской области инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с управляющими компаниями контролировали состояние дворов, общественных и придомовых территорий. В указанный период были проведены работы по ремонту асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в жилых домах.

В Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии у дома № 9А установили новые системы выкатов для контейнеров твердых коммунальных отходов. В Балашихе отремонтировали детскую игровую площадку возле дома № 49 на улице Шоссе Энтузиастов. В Ленинском городском округе в Дрожжино на Новом шоссе выполнили ремонт межпанельных швов дома № 12к2.

В Ступино привели к нормативному состоянию контейнерную площадку на улице Тимирязева у дома № 5. В Лобне отремонтировали кровлю дома № 6 на Букинском шоссе. В Кашире восстановили теплоизоляцию в местах общего пользования в подъезде дома № 16 на улице Новая.

В Богородском городском округе в Электроуглях на улице Комсомольская у дома № 15А ликвидировали несанкционированный навал крупногабаритных отходов рядом с контейнерной площадкой. В Пушкинском городском округе в Ивантеевке на Советском проспекте в подъезде дома № 4 установили новый информационный стенд.

В министерстве отметили, что подобные работы способствуют поддержанию порядка и безопасности на придомовых территориях, — сообщили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.