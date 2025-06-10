Инспекторы Минчистоты проверили эффективность работы МБУ в 2 округах Подмосковья

Мониторинг работы МБУ Подмосковья продолжают проводить отраслевые специалисты и инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Главная задача — внедрить единые стандарты в деятельности всех МБУ региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства посетили уже ряд подмосковных МБУ, оценив состояние техники и укомплектованность компаний специалистами. На днях очередной визит состоялся в округе Подольск и Сергиево-Посадском округе.

Во время выезда осмотрели:

автопарк предприятий;

ремонтную базу и оборудование;

актуальность заполнения документации и путевых листов;

условия работы специалистов.

Помимо этого, обсудили работу с обращениями жителей. Специалистам напомнили о важности налаживания обратной связи с заявителями в части информирования, где и какие работы проводятся, о сроках их завершения.

«Каждое МБУ региона имеет свою специфику работы, которая зависит от конкретного муниципалитета, его потребностей и запросов жителей. Мы лично уже посетили некоторые базы городских округов, оценили состояние техники, ремонтных зон, проанализировали деятельность руководителей и штатную численность. Безусловно, везде присутствуют свои плюсы и минусы, работа требует дальнейшей систематизации и оптимизации. С этой целью мы организуем выезды сотрудников учреждений в соседние муниципалитеты», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Итогами визита стали рекомендации руководству компаний по оптимизации рабочего процесса.

Визиты в МБУ Подмосковья продолжатся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев.