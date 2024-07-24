«Защищать интересы своих жителей — прямая обязанность депутатов. Это касается и других социальных объектов, а также ремонта дорог, МКД. Самое пристальное внимание — подготовке к отопительному сезону», — сказал Брынцалов в ходе 90-го заседания Мособлдумы.

Он добавил, что в этом году должны модернизировать 41 объект — это котельные, а также 182 км сетей. Кроме того, приступят к обновлению еще 137 котельных и 273 км сетей.

«Сейчас главная задача — доделать все работы, которые по плану должны быть завершены к началу отопительного сезона. Чтобы зимой в домах было стабильно тепло. Не менее важно провести благоустройство этих территорий. Чтобы не было такого — все перекопали во время ремонта, а по итогу невозможно жителям во дворе пройти — лужи и грязь. И в этом вопросе депутатский контроль тоже важен», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с „Газпромом“. На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.