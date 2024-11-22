Игорь Брынцалов проверил ход работ капремонта электроподстанции в Реутове

В рамках рабочего визита в городской округ Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил электроподстанцию № 212 «Восточная». Вместе с главой городского округа Филиппом Науменко осмотрел работы по реконструкции подстанции, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Данная электроподстанция — единственная в городском округе. Она предназначена для электроснабжения граждан, государственных учреждений, сельхозпредприятий, производственных и прочих потребителей как Реутова, так и Балашихи. Например, она снабжает: 79 центрально-тепловых пунктов, 23 детских сада, 19 школ, 4 больницы, 6 предприятий, 3 котельные и др. Переоценить значимость объекта для муниципалитетов трудно. Важно обеспечить бесперебойную работу подстанции», — сказал Брынцалов.

В 2023 году здесь начались ремонтные работы. Они проводятся за счет средств ПАО «Россети Московский регион» в несколько этапов. Реконструкция нацелена на обеспечение перспективного развития города и подключение новых абонентов.

«В 2023 году построили здание общеподстанционного пункта управления и подключили инженерные коммуникации. Также в 2023 году смонтировали 5 выключателей. Еще 12 предстоит смонтировать в 2025 году. Что касается текущего года, то здесь произвели монтаж и наладку вторичных цепей», — рассказал директор филиала ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети Федор Гутнев.

Завершить реконструкцию объекта планируют в 2025 году. Также спикер регионального парламента отметил, что в целом система электроснабжения Подмосковья считается крупнейшей в России. В регионе насчитывается более 500 подстанций и около 48 тысяч трансформаторных подстанций. Протяженность линий электропередачи составляет более 150 тысяч километров.

«В регионе реализуется программа повышения надежности электроснабжения, которая включает капремонт и инвестиционную программу развития. Так, в 2024 году запланировано отремонтировать более 1 тысячи кабельных линий, 218 трансформаторов, 203 зданий тепловых пунктов», — подытожил Брынцалов.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.