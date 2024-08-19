Хромушин: в Воскресенском городском округе строят два распределительных пункта

Два новых распределительных пункта строятся в Воскресенском городском округе. Они будут иметь мощность в 10 кВ, заявил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

«В рамках развития электроснабжения Воскресенского городского округа осуществляются строительство двух распределительных пунктов», — отметил Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, в Воскресенском городском округе построят 6,2 километра кабельной линии в 10 кВ. Также осуществляется реконструкция ЛЭП протяженностью в 7,4 км и перевод сети на 10 кВ в новые распределительные пункты 26 на 10/0,4 кВ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.