Хромушин: в Подмосковье идут серьезные работы по модернизации теплового хозяйства

В Московской области в этом году проводят серьезные работы по модернизации теплового хозяйства, сообщил вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

По его словам, этот сезон имеет определенную особенность.

«Мы проводим достаточно серьезные работы по модернизации теплового хозяйства, поэтому мы понимаем, что там, где мы не успеваем сделать за 14 дней, а мы делаем за 2 этапа с тем, чтобы люди месяц не сидели без воды, 14 плюс 14 дней с соответствующим информированием. Так как нам надо провести самый большой объем ремонтных работ, мы в этом году делаем практически 100% гидравлические испытания», — сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что для этого работы синхронизируются по разным принципам, в том числе дается горячее водоснабжение по трубам отопления, пока ГВС в ремонте.

«На сегодняшний день в плане предупредительного ремонта 373 котельные — это 8,5 тыс. МКД, население почти 2 млн человек. И параллельно уже начали работы по нашим госпрограммам — это 20 котельных, 1 ЦТП и 142 км сетей. А всего нам надо подготовить 44 тыс. домов, 2,7 тыс. котельных и более 120 тыс. км сетей теплоснабжения», — рассказал вице-губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема. Поэтому важно предупреждать людей о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.