Хромушин: в городском округе Чехов идет строительство 4 распределительных пунктов

сегодня в 12:29

В городском округе Чехов идет строительство 4 распределительных пунктов, каждый из них будет иметь мощность в 10 кВ и 30,4 км кабельной линии, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

«В рамках развития электроснабжения городского округа Чехов осуществляются строительство 4 распределительных пунктов», — сказал он.

В ходе работ по модернизации системы электроснабжения осуществляется перевод сети 6 кВ в новые распределительные пункты по 10 кВ. Также устанавливаются 280 трансформаторных подстанций по 10/0,4 кВ.

В округе производится замена 7 трансформаторов 110 кВ на подстанции в 110 кВ. Осуществляется замена 34,3 км провода на воздушные линии в 35 кВ.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.