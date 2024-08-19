Хромушин: в Домодедове идет строительство 4 распределительных пунктов

сегодня в 13:02

В городском округе Домодедово идет строительство 4 распределительных пунктов. Каждый из них будет иметь мощность в 10 кВ, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

«В рамках развития электроснабжения городского округа Домодедово осуществляются строительство 4 распределительных пунктов», — сказал он.

По информации Хромушина, в округе построят 21 километр кабельной линии в 10 кВ.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.