Хромушин: ремонт котельных в Подмосковье стараются закончить раньше срока

Ремонт оборудования на источниках теплоснабжения в Подмосковье там, где это возможно, стараются провести быстрее 14 дней, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

«Нормативные сроки (планово-предупредительного ремонта оборудования — ред.) идут вниз от 30 дней (при капитальном ремонте — ред.) и базовый для Московской области, мы считаем, сегодня 14 дней. Там, где позволяет система, там, где есть резервирование, кольцевание, просим коллег успеть это заделать за 10 дней», — сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил глава региона.