Хромушин проверил степень готовности к зиме Дмитровского округа

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Дмитровский городской округ с целью проверки хода модернизации объектов теплоснабжающего комплекса и их подготовки к предстоящему отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В ходе визита Хромушин посетил три источника теплоснабжения. Один из них — котельная в рабочем поселке Икша, обеспечивающая отоплением и горячим водоснабжением 32 многоквартирных дома, 2 школы, детский сад и поликлинику. Этим летом в целях подготовки к осенне-зимнему периоду на котельной уже был проведен планово-предупредительный ремонт оборудования, включая замену запорной арматуры, ветхих тепловых сетей, ревизию бойлеров отопления и горячего водоснабжения.

Помимо этого, по итогам проведения региональных штабов по теплоснабжению правительством Московской области было принято решение — включить мероприятия по модернизации котельной в Госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

В рамках данной программы в 2024–2025 годы теплоэнергетики выполнят капитальный ремонт котла № 2, что повысит надежность работы котельной. В этот же период запланированы мероприятия по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей общей протяженностью 745 метров в двухтрубном исчислении.

Второй объект, который посетил Хромушин — это котельная в городе Яхрома на улице Ленина. Установленная мощность котельной — 44,9 Гкал/час, она отапливает и обеспечивает горячим водоснабжением 74 многоквартирных дома, 5 детских садов, школу, бассейн, больницу и школу-интернат.

На котельной также уже был проведен планово-предупредительный ремонт в рамках подготовки к отопительному сезону. Специалисты выполнили опрессовку оборудования и тепловых сетей, провели техническое обслуживание и ремонт насосов, заменили запорную арматуру и тепловые сети, провели ревизию и текущий ремонт котлов и оборудования химводоподготовки. Данный теплоснабжающий объект также включен в Госпрограмму Московской области, в связи с чем в 2024–2025 годы планируется отремонтировать котел № 5 и магистральные тепловые сети протяженностью 1095 метров в двухтрубном исчислении.

Котельная в поселке Деденево — еще один объект теплоснабжения, состояние которого проверил Евгений Хромушин. Он обслуживает 13 многоквартирных домов поселка, а также детский сад и канализационную насосную станцию. В перспективе к ней будут подключены еще один детский сад и многоквартирный дом. В рамках подготовки к зиме на котельной выполнили ремонт одного из трех котлов, два других работают бесперебойно.

«Мы продолжаем активную подготовку к отопительному сезону и лично осматриваем теплоснабжающие объекты в разных муниципалитетах Подмосковья, чтобы проверить их состояние и степень готовности к холодам. Сегодня посетили Дмитровский городской округ, где у нас проводятся масштабные мероприятия по модернизации как котельных, так и тепловых сетей. Так, на котельных «Яхрома» и «Икша» в рамках Госпрограммы в 2024–2025 гг. проведем капремонт котлов и тепловых сетей, стоимость работ может составить около 218 млн рублей», — прокомментировал Хромушин.

В ходе визита он также отметил особую важность наличия у администраций городских округов и каждого теплоснабжающего объекта плана действий по ликвидации аварийных ситуаций, что является обязательным требованием при получении паспорта готовности к отопительному периоду. Также муниципалитеты в обязательном порядке должны отработать механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на случай нештатных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.