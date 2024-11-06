Хромушин проверил ход модернизации теплосетей в Красногорске

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин проверил ход работ по модернизации теплоснабжающего хозяйства в городском округе Красногорске. Он посетил котельную № 7 по ул. Карбышева, на которой проводятся мероприятия по реконструкции, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Сегодня в Красногорске с командой министерства энергетики проинспектировали ход работ по модернизации системы отопления в этом округе. В рамках масштабного проекта мы планируем провести здесь реконструкцию четырех котельных, построить новую котельную и проложить участки теплосетей общей протяженностью более 9,6 километров. На данный момент общая строительная готовность проекта составляет 90%. Осмотрели процесс реконструкции котельной № 7, которая ранее была проблемной точкой. За прошедший год здесь был выполнен значительный объем работ. Сейчас необходимо обеспечить надежное электроснабжение котельной. После завершения реконструкции мощность котельной значительно увеличится, что положительно повлияет на качество теплоснабжения жителей округа», — отметил Хромушин.

Помимо увеличения мощности котельной, в рамках реконструкции на ней будет установлена современная система диспетчеризации, позволяющая в режиме реального времени отслеживать ситуацию на источнике теплоснабжения, его основные параметры (температуру, давление), а в случае технологических сбоев — незамедлительно принимать меры по их устранению. В настоящий момент строительная готовность котельной № 7 составляет 71%. До конца года реконструкция должна быть полностью завершена.

Модернизация системы теплоснабжения г. о. Красногорска охватывает и другие теплоснабжающие источники — так, специалисты проводят работы по реконструкции котельной № 2 по ул. 50 лет Октября и строительство котельной по ул. Вокзальной. Также теплоэнергетики уже реконструировали котельную № 4 в мкр. Опалиха и котельную № 55 в д. Козино. На завершающей стадии — строительство трех участков тепловых сетей общей протяженностью более 9,6 км: в мкр. Брусчатый поселок, мкр. Райцентр и мкр. СГШ.

Указанные мероприятия позволят сократить износ коммунальной инфраструктуры округа, снизить аварийность на объектах теплоснабжающего комплекса и повысить надежность подачи тепла и горячей воды жителям Красногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.