Хромушин назвал проблемные зоны в системе электроснабжения Подмосковья

Самая тяжелая ситуация по итогам прошлого отопительного сезона была выявлена в Чехове, сказал вице-губернатор Московской области и министр энергетики региона Евгений Хромушин.

По его словам, за первое полугодие 2024 года было получено более тысячи жалоб от жителей городского округа. Хромушин обратил внимание, что это происходит в теплый период года, когда население не отапливается электричеством.

«Проблема с отоплением в Чехове является насущной и требует нашего пристального внимания», — сказал министр.

По информации Хромушина, в Солнечногорске, Раменском, Подольске основная проблема с электричеством вызвана аварийной перегрузкой ЛЭП 35 кВ и 110 кВ, низкими уровнями напряжения в сети 6-35 кВ в период максимальных нагрузок, отсутствием возможности резервирования по сети 6 кВ, а также низкой пропускной способностью головных участков фидеров.

«Мероприятия разбиты на краткосрочные, которые надо выполнить до начала отопительного сезона в 2024 году, среднесрочные и долгосрочные», — заключил Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.