Холодную воду временно отключили в 40 МКД Воскресенска из-за утечки
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В четверг холодную воду приостановили в 40 многоквартирных домах Воскресенска из-за утечки на трассе Д=100 мм по ул. Монтажная, 4/2. Без воды остались жители домов по адресам: ул. 40 лет Октября, Восточная, Белинского. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Сотрудники МУП «Белоозерское ЖКХ» оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения — 17:00.
Жителей благодарят за понимание ситуации. Специалисты отмечают, что для восстановления подачи холодной воды делается все возможное.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.