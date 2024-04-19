Холодную воду отключили в 2 МКД Воскресенска из-за утечки на трубопроводе

В пятницу с 11:00 холодной воды нет в 2 многоквартирных домах Воскресенска в связи с аварийно-ремонтными работами по устранению утечки на трубопроводе по адресу: с. Конобеево, ул. Учхоз, д. 9, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.