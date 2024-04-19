Холодную воду отключили в 2 МКД Воскресенска из-за утечки на трубопроводе
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В пятницу с 11:00 холодной воды нет в 2 многоквартирных домах Воскресенска в связи с аварийно-ремонтными работами по устранению утечки на трубопроводе по адресу: с. Конобеево, ул. Учхоз, д. 9, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Сотрудники МУП «Белоозерское ЖКХ» оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения — 17:00.
Жителей благодарят за понимание ситуации, для восстановления подачи холодной воды делается все возможное.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.