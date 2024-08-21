Холодную воду временно отключат на ряде улиц Зарайска 22 августа

В связи с запланированными работами по замене запорной арматуры 22 августа на ряде улиц подмосковного Зарайска отключат холодную воду. С 9:00 до 12:00 будет временно прекращена подача холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Холодной воды не будет в домах и объектах, расположенных по адресам: ул. Первомайской, пл. Бахрушиных, ул. Пролетарской, пер. Пролетарской, ул. Парковой, Коммунаров, Маяковского, 25 лет Победы, 1-й и 2-й Набережной, 1-й и 2-й Стрелецкой, Правобережной, Лагерной, Пушкарской, Ново-пушкарской, Летней, Весенней, Большой и Малой Садовой, Садового переулка, Огарева, 1-й и 2-й Заречной, Музейной, Низовой, Кузнецкого спуска, Кремлевского спуска, площади и ул. Пожарского, Лужкова переулка, Гуляева, Свободы, Московской, Колхозной, 1-го и 2-го Шоссейного переулка, Московского переулка, Власова, В. Поля, Донского, Возрождения, Фестивальной, Красной Зари, Голубкиной, пос. ЗСМ и пос. Текстильщиков.

У жителей просят извинения за временные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.