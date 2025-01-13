Холодную воду отключили в Дубне из-за аварии на водопроводе
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В понедельник жителей Дубны проинформировали об отключении холодного водоснабжения в домах. Воду отключили из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Холодную воду отключили по адресу: ул. Школьный проезд, дома № 14 — 42.
Ориентировочное время устранения до 17:00.
Подробную информацию можно уточнить в управляющей компании.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.