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Холодную воду отключили в Дубне из-за аварии на водопроводе

В понедельник жителей Дубны проинформировали об отключении холодного водоснабжения в домах. Воду отключили из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.