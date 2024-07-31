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Холодную воду отключили в 24 МКД, детсаду, школе и амбулатории Солнечногорска

31 июля холодную воду отключили в 24 многоквартирных домах по следующим адресам: округ Солнечногорск, пос. Смирновка, дома № 2, 3, 4, 5, 6А, 14, 14А, 15А, 16А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 29, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и в 3 социально-значимых объектах (школа. д/сад, амбулатория). Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Воду отключили с 11:10 в связи с аварийными работами на трассе прекращена подача холодной воды.

Сотрудники МКП «ИКЖКХ» филиал Солнечногорский, деятельность которого курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения — 17:00.

Благодарим жителей за понимание ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.