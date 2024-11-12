Холодную воду отключили в 10 МКД Люберец из-за аварии
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В Люберцах произошло аварийное отключение холодной воды. С 12:29 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ прекращена подача холодной воды в 10 многоквартирных домах по следующим адресам: д. Марусино ул. Заречная, д. 37 к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Сотрудники АО «Люберецкий Водоканал», деятельность которого курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения: 18:29.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.