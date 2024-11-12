Холодную воду отключили в 10 МКД Люберец из-за аварии

В Люберцах произошло аварийное отключение холодной воды. С 12:29 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ прекращена подача холодной воды в 10 многоквартирных домах по следующим адресам: д. Марусино ул. Заречная, д. 37 к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.