Холодную воду отключат в институтской части Дубны 29 августа из-за техработ

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В Дубне 29 августа отключат холодную воду в институтской части города из-за технических работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с заменой узла и запорной арматуры в ВК-299 на магистральном водопроводе ОГЭ ОИЯИ будет отключена холодная вода по адресам:

ул. Ленинградская, д. 16, 18, 20, 24,

ул. Мичурина, 13,

ул. Мира, 22,

левый ввод на терапевтический корпус МСЧ № 9, ПГ № 30, 31.

Холодное водоснабжение будет прекращено с 9:00 29 августа до окончания работ.

Для обеспечения хозяйственных нужд жителей указанных домов будут установлены бочки с водой во дворе дома № 16 по ул. Ленинградской и возле магазина «Верный» по ул. Ленинградская, дом № 22А.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства и сообщают, что будут приложены все усилия для сокращения сроков отключения воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.