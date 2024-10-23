Холодную воду отключат на ряде улиц Зарайска 24 октября из-за замены задвижки
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24 октября в связи заменой задвижки в районе дома № 43 по ул. Советской в Зарайске с 9:00 до 12:00 будут будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Так, холодной воды не будет по следующим адресам:
- детские сады № 10 и 11, центр досуга «Победа», здание администрации городского округа Зарайск, здание ОМВД России по г. о. Зарайск, котельная «Беспятово» и котельные «Металлистов», отделение почты на ул. Советская, здание МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» г. о. Зарайск (ул. Благоева, дом № 40), кафе «Старый город»;
- Краснопрудный переулок;
- улица Карла Маркса, дома № 51-87;
- улица Мерецкова, дома № 47-100;
- улица Советская, дома от 1-го микрорайона, дом № 2 до улицы Первомайской;
- улица Благоева, от Советской до Комсомольской;
- улица Благоева, дома № 27, 34, 34а, 51/23;
- улица Крупская, дома № 4 и 6;
- 1-й микрорайон, дома № 2, 6, 10, 11, 7, 5, 4, 3, 14, 13, 15, 12, 16, 17, 18, 32, 33, 33 а, 20, 21, 22, 19;
- улица Советская, дома № 45, 41, 37, 39, 35, 33, 12, 4/7, 7, 18/47.
Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.