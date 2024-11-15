Холодной воды нет почти в 50 МКД, детсадах и школах Орехово-Зуевского округа
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В пятницу с 10:30 в связи с аварийно-ремонтными работами по ликвидации утечки на сетях водоснабжения по ул. 30 лет ВЛКСМ временно приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам: микрорайон Лиаз, ул. 1 Мая, ул. Калинина, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Почтовая. Также воды нет в социально-значимых объектах: школа № 5, 3, детсады № 40, 45. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» «Куровские очистные сооружения», деятельность которого курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения — 16:00.
Жителей благодарят за понимание ситуации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.