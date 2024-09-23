Хайкин: 75 объектов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В следующем году на территории Подмосковья запланировано благоустройство 75 объектов, сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Это 14 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 19 скверов и 6 зон отдыха в парках», — сказал Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Министр подчеркнул, что в настоящее время на ряде объектов работы уже начались. Сдача объектов запланирована на 2025 год.

Хайкин добавил, что к благоустройству остальных территорий необходимо приступить не позднее 15 апреля следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.