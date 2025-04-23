Губернатор Воробьев: субботники пройдут в Подмосковье 26 апреля

«Очевидно, что это (субботники – ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

По словам губернатора, очень важно, чтобы главы сопровождали этот процесс.

«В последнее время, где мы бываем в городах, в Воскресенске и в Наро-Фоминске, и в Истре, и в Одинцове, абсолютное большинство городов радует глаз. Наводится чистота. Но, как известно, этот процесс безостановочный. Бросать это мы, конечно, не будем. Поэтому инвентарь, все, что связано с мероприятиями, нужно обязательно предусмотреть», — добавил глава региона.