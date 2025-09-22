«Сегодня теплый, даже, наверное, жаркий день. Так получилось. Но мы также слышали о том, что через 5, 7, 10 дней уже погода будет совершенно другая. И об этом знает не только министр (энергетики региона Сергей — ред.) Воропанов, но также и все мы. Для этого законом и нормативными документами предусмотрено проведение пробных топок, которая показывает все уязвимые места, все нюансы при запуске отопления в осенне-зимний период», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он указал на то, что пробные топки проводят с повышенным давлением.

«Понятно, что жители могут задавать вопросы: почему именно сейчас, плюс 20, или 22, или 25, как сегодня, пробные топки вы делаете. Но это необходимость, и мы все-таки впервые так комплексно подошли к этому вопросу. Сегодня Сергей Александрович (Воропанов — ред.) нам доложит, как прошел первый этап. Я так понимаю, эта работа еще продолжается. Ее спокойно, системно нужно реализовать. Но также системно нам нужно разъяснять жителям, почему мы это делаем сейчас», — отметил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.