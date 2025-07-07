Губернатор Воробьев назвал главные принципы работы ресурсоснабжающих организаций

Один из важных принципов – это финансовая устойчивость, и сегодня из 53 муниципальных ресурсоснабжающих организаций 9 находятся в стадии банкротства, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Для нас важны следующие принципы. Первое — профессиональная команда. Чтобы человек соответствовал, чтобы он понимал, что он — ключевая фигура. Второе — финансовая устойчивость. Сегодня из 53 муниципальных РСО 9 находятся в стадии банкротства, еще 44 тоже, так скажем, неуверенно себя чувствуют», – сказал Воробьев.

Он добавил, что третье — стандартизация, четвертое — цифровизация.

«Это неотъемлемое слагаемое. Пятое — автоматизация. Шестое — роботизация, когда работу и контроль выполняют роботы. Сейчас, в том числе с помощью искусственного интеллекта — мы на выходных обсуждали это с Эльдаром Нурулловичем (Габдрахмановым, первым вице-губернатором Московской области — председателем правительства Подмосковья — ред.) — у нас ход работ «Газпром теплоэнерго» <...> уже сопровождается искусственным интеллектом», – отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что важно и дальше внедрять подобные подходы.

«Мособлгаз» мы привлекли как передовика — организацию, которая уже внедрила все эти принципы, о которых я сейчас сказал. А я напомню, это шесть принципов. Очень надеюсь, что лучшие практики и команда, которую мы с Мособлгаза, соответственно, направили и на тепло в Рузу, в частности, и в Чехове у нас большая работа — все они будут реализованы и внедрены на земле», – заключил губернатор Подмосковья.