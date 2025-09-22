«Вторая тема — это новые нормативы по вывозу ТКО. Владислав Сергеевич Мурашов сегодня, соответственно, также сделает сообщение. Большая работа, я не буду долго останавливаться: по динамике контейнерных площадок, видеокамер, штрафов, снижения жалоб. Это все действительно та работа, которая привела к заметным результатам, но не к победе», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что важная задача — повышать качество чистоты в СНТ и поселках.

«Задача — с дальнейшими мероприятиями повышать качество чистоты и в СНТ, и в ИЖС, и в поселках, и в населенных пунктах, которые требуют особого внимания, особенно в летний период. А летний период у нас, как мы видим, весьма заметный и значительный», — уточнил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.