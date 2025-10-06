Губернатор Воробьев напомнил о большой программе по модернизации водоснабжения

В Подмосковье реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что проводятся большие, серьезные работы по трансформации.

Воробьев подчеркнул, что все, что касается системы водоснабжения на малых узлах, имеет принципиально важное значение.