Губернатор Воробьев: ИИ может помочь в техприсоединении объектов к энергосетям
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении искусственного интеллекта в процесс техприсоединения объектов к энергосетям.
«Вторая прикладная тема — все, что касается техприсоединения. Сегодня этот процесс автоматизирован, но количество запросов очень разное. Например, кто-то хочет построить дачу, баню или грандиозный завод. Как правильно выдать техприсоединение без участия человека?» — сказал Воробьев в ходе Межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада».
Он отметил, что искусственный интеллект помогает выдать необходимый и качественный базис в принятии решения о техприсоединении.
Форум «Решения для нового технологического уклада» проходит в среду в Красногорске. Ранее губернатор назвал его прикладным.
«Мы отвечаем за регион, и в зале присутствуют люди, которые отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, чтобы у предприятия стабильно работали станки, чтобы зимой работали котельные, чтобы насосы подавали чистую воду. Поэтому сегодня наш форум имеет особенность: он очень прикладной», — сказал Воробьев.