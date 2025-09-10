Губернатор Воробьев: ИИ может помочь в техприсоединении объектов к энергосетям

«Вторая прикладная тема — все, что касается техприсоединения. Сегодня этот процесс автоматизирован, но количество запросов очень разное. Например, кто-то хочет построить дачу, баню или грандиозный завод. Как правильно выдать техприсоединение без участия человека?» — сказал Воробьев в ходе Межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада».

Он отметил, что искусственный интеллект помогает выдать необходимый и качественный базис в принятии решения о техприсоединении.

Форум «Решения для нового технологического уклада» проходит в среду в Красногорске. Ранее губернатор назвал его прикладным.

«Мы отвечаем за регион, и в зале присутствуют люди, которые отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, чтобы у предприятия стабильно работали станки, чтобы зимой работали котельные, чтобы насосы подавали чистую воду. Поэтому сегодня наш форум имеет особенность: он очень прикладной», — сказал Воробьев.