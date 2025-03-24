Губернатор Воробьев: дамбу в Дубне планируется модернизировать

В Подмосковье есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в конце 2024 года, в Дубне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что для этого нужны грамотные проектировщики и квалифицированные исполнители.

«Мы видим, к чему приводят любые отклонения в работе таких объектов. Это серьезная инженерная и строительная работа, поэтому я прошу подойти к ней с максимальным вниманием», — подчеркнул губернатор.