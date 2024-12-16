сегодня в 17:00

Губернатор рассказал о выводах, сделанных после коммунальной аварии в Подольске

Прошлой зимой в Подольске была крупная коммунальная авария, которая принесла неудобства людям. Были сделаны соответствующие выводы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Смысл этих выводов — это глубокий анализ котельной, которая обеспечивает теплом, сетей и состояния коммуникаций в самом доме. Три слагаемых», — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что после анализа с привлечением профессионалов была принята, кроме концессии с «Газпромом», трехлетняя программа.

Воробьев отметил, что на улучшение теплоснабжения в регионе будут направлены многомиллиардные средства.

Подольск находится на особом контроле у властей после крупной аварии прошлой зимой, когда жители микрорайона Климовск и других населенных пунктов остались без тепла.