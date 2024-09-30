Губернатор Подмосковья обратил особое внимание на подготовку домов к зиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он выразил надежду, что этот темп позволит выполнить все взятые обязательства — как рабочим, так и властям.

«Везде, где требуется дополнительное усилие, мы в вашем (глав округов — ред.) полном распоряжении. Состояние домов, сети, котельные — все это большая программа, я неоднократно об этом говорил», — подчеркнул губернатор.