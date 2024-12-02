Губернатор Подмосковья: догазификация должна проводиться в проактивном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что по части догазификации был принят ряд законодательных решений. Он подчеркнул, что работа должна вестись в проактивном режиме.

«Мы и в дальнейшем делаем все, чтобы максимально вся отчетность, подача заявки и, конечно, результат был в проактивном режиме и часто в „цифре“», — отметил губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее глава региона поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.