Губернатор напомнил о стандартах установки тепловых пунктов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил главе городского округа Дзержинский Андронику Паку о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

К отопительному сезону в округе обновят участки теплосетей, которые проходят по улицам Шама, Дзержинской и Академика Жукова. Здесь пройдет ремонт тепловых пунктов. На данный момент к зиме готовы 150 домов — это 65%. Работы закончат до начала отопительного сезона. Пак отметил, что также индивидуальные тепловые пункты установят на улицах Ленина и Школьной. Эти работы закончатся 8–10 сентября. Воробьев подчеркнул, что работать нужно по регламенту, важно соблюдать технологию.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.

После завершения прошлого отопительного сезона в округе сразу начали ремонтировать аварийные объекты. 38 тыс. жителей 121 дома обеспечивает теплом магистральная теплосеть М-5. Ее протяженность 3100 м.

Тепло обеспечивает важное предприятие ОПК — центр двойных технологий «Союз». Было принято решение модернизировать изношенную сеть. Специалисты уже произвели демонтаж трубы, зачистили канал. На данный момент заменили 250 м магистрали.