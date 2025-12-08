Губернатор Кузбасса запретил плановые отключения света в мороз

В связи с надвигающейся морозной неделей глава Кемеровской области Илья Середюк обратился к населению с предупреждением и отдал распоряжение руководителям муниципалитетов и ведомств обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, сообщает СтальМедиа .

В своем Telegram-канале губернатор подчеркнул, что ожидаемое похолодание станет серьезной проверкой для коммунальных сетей и транспортной системы. На аппаратном совещании кузбасского правительства Середюк поручил тщательно контролировать подачу тепла и электроэнергии в населенных пунктах, акцентируя внимание на необходимости быстрого устранения любых неполадок.

«Вся предстоящая неделя — морозная. Это испытание для коммунальных сетей и транспорта», — написал глава Кузбасса.

Сетевым компаниям предписано временно прекратить все запланированные отключения электроэнергии на период морозов, чтобы избежать перебоев с отоплением в домах, где используется электрическое отопление.

Особое внимание уделено работе общественного транспорта. Расписание автобусов будет координироваться диспетчерскими службами. При значительном понижении температуры предусмотрен перенос рейсов или отправка нескольких автобусов одновременно, чтобы в случае поломки одного из них пассажиры могли пересесть в другой, более теплый транспорт.

Середюк также подчеркнул, что в городах водители автобусов обязаны точно следовать расписанию, чтобы жители могли избежать длительного ожидания на остановках в холодную погоду.

