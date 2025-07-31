Губернатор Кузбасса попросил заняться качеством коммуникации с жильцами домов

В ходе онлайн-трансляции в социальных сетях губернатор Илья Середюк адресовал вопросы главе Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Кузбасса Ирине Гайденко касательно поступающих жалоб от населения и мер, принимаемых для их разрешения. Глава области отметил оперативность работы в Междуреченске, однако акцентировал внимание на необходимости качества коммуникации с жителями многоквартирных домов в регионе, сообщает Сiбдепо .

Ирина Гайденко рассказала о переориентировании работы в Междуреченске. Были организованы обсуждения, а в отношении ряда управляющих компаний были возбуждены административные дела. В Новокузнецке также были проведены работы на улицах Тореза и Климасенко.

Однако губернатор отметил недостаточную медиакоммуникацию ГЖИ Кузбасса, отметив малое количество подписчиков в социальных сетях и, как следствие, недостаточную информированность населения о происходящих изменениях.

Середюк обратился к Гайденко с просьбой активизировать работу по обеспечению обратной связи, а также поручил чаще выезжать на места и оказывать правовую и методическую помощь.