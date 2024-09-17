Губернатору Воробьеву рассказали про ремонт котельных в Волоколамском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и врип главы Волоколамского округа Наталья Козлова обсудили ремонт и строительство котельных, а также модернизацию центральных очистных сооружений в муниципалитете, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Два года назад в деревне Ботово мы капитально отремонтировали котельную мощностью более 5 киловатт, а в этом полностью модернизируем сети. В деревне Судниково сделали в прошлом году сети, а в 2024-м начали строить котельную. Большие мероприятия по теплоснабжению проходят и в самом городе Волоколамске», — рассказала врип главы.

Она добавила, что вся краткосрочная программа на этот год практически завершена. В августе была обновлена Осташовская котельная. Она готова к работе, там идет пуско-наладка. В Ботово сделали опрессовку, сейчас там начинаются пробные топки.

Фото - © Пресс-служба Волоколамского городского округа Фото - © Пресс-служба Волоколамского городского округа

Также в этом году построят котельную в Волоколамске на Северном шоссе, модернизируют 7,5 км теплосетей в Волоколамске, Осташево, Ильинском и Яропольце. В течение последующих трех лет построят котельные в Чисмене и Сычеве, еще две реконструируют — в Кашине и Яропольце.

Кроме того, Воробьев и Козлова обсудили проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений в Волоколамском округе, которые ведутся в настоящее время. Объект, износ которого составляет 80%, обслуживает порядка 17 тыс. жителей. Обновить его планируют в 2025–2026 гг.

«По национальному проекту, президентской инициативе мы уже привели в порядок Щелковские, Сергиево-Посадские и другие очистные в Подмосковье. Еще ряд объектов стоят в плане — это и городской округ Дмитровский, и Дубна, и Волоколамский. Тема важная, населенные пункты не могут развиваться, если нет соответствующей инфраструктуры», — отметил Воробьев.