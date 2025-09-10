Губернатор Андрей Воробьев отметил важность баланса при развитии энергетики

«Будут кадры, не будет оборудования, что будут делать кадры? И так далее. Не будет жизни, развития региона, то и проблем значительно меньше. Хорошо ли это? Не факт. Поэтому все должно быть в балансе», — сказал Воробьев в ходе межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада».

При этом он отметил, что, несмотря на развитие искусственного интеллекта, труд человека бесценен в любой сфере: и в электроэнергетике, и в общественном транспорте, и т. д.

«Но хороши и остальные слагаемые. Мы постараемся все-таки уделять внимание всем им», — сказал губернатор.

Форум проходит в среду в Красногорске. Ранее губернатор заявил, что нужно найти решения по модернизации электросетевого хозяйства.

«Здесь, в зале, те, кто производит датчики, и те, кто администрирует все это с помощью компьютера и искусственного интеллекта как упрощающего участие человека. Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства. Об этом будет разговор», — сказал Воробьев в ходе форума.