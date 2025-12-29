Губернатор: 180 км теплосетей, 130 котельных и 66 ЦТП обновят в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на рабочей встрече доложил президенту РФ Владимиру Путину о важных шагах в модернизации жизнеобеспечения региона. В 2026 году собираются обновить теплосети.

Путин на встрече с Воробьевым уделил внимание сфере газификации. Для большого количества семей это вопрос экономии и комфорта.

В рамках президентской программы были подключены 160 тыс. домохозяйств, то есть около 360 тыс. человек. Среди них многодетные семьи, одинокие пенсионеры и участники спецоперации.

Москва и область являются лидерами по объемам догазификации в РФ. К 2030 году будут охвачены 160 тыс. домов. Для семей, живущих в маленьких населенных пунктах, это значительно улучшит качество жизни.

Реализуется крупнейшая в России трехлетняя программа модернизации ЖКХ.

«В этом году обновили 330 км тепловых сетей, более 130 котельных и 22 центральных тепловых пункта. В следующем году планируем модернизировать еще 180 км теплосетей, 130 котельных и 66 ЦТП. При обновлении системы теплоснабжения активно используем механизмы государственно-частного партнерства — совместно с „Газпромом“ реализуем девять концессионных соглашений», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Примерно на 2,7 тыс. котельных разместили «умные» датчики. Они следят за отклонениями в функционировании оборудования. Благодаря этому, при аварийных ситуациях получается реагировать в течение 15 минут, а не часа. Следовательно, последствия устраняют за более короткий срок.

Внимание уделяется и модернизации очистных сооружений. За пять лет обновлены 16 объектов. Еще над 33 продолжается работа.

Семь из этих объектов собираются ввести в 2026 году. Речь идет о тех, что расположены в Сергиево-Посадском округе, Коломне, Кашире, Дубне, Серпухове и Одинцовском округе.

В энергетике провели ремонт и возвели более 2,5 тысяч километров линий электропередачи, а также около 1,2 тыс. трансформаторных подстанций. Вместе с «Россетями» в течение пяти лет собираются построить четыре питающих центра. Благодаря этому более чем на треть уменьшится аварийность, вырастут доступные мощности.

«Все эти решения направлены на то, чтобы в домах жителей было стабильно тепло зимой, чистая вода из-под крана и надежное электроснабжение», — добавил губернатор.

Воплощать подобные крупные программы получается, благодаря поддержке президента Путина. Работа идет, чтобы регион развивался вместе с улучшением качества жизни.

