сегодня в 15:20

Григорьев: в Подмосковье заменят 1796 задвижек для улучшения водоснабжения

В Подмосковье определили несколько мероприятий, которые нужно провести для того, чтобы минимизировать риски в работе оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Специалисты проводят замену задвижек, промывку резервуаров чистой воды, замену частотников и т. д. Работы проводятся до 15 сентября.

«Нам необходимо было заменить 1796 задвижек. Мы заменили уже 1384. Осталось заменить 472. Вовлеченность муниципалитетов достаточно высокая. Мы идем в графике», — сказал Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также было установлено 64 частотника, что составляет 41% от плана. Между тем проверка резервуаров чистой воды завершена на 61%. Промыто 474 объекта при плане в 779.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас в Подмосковье приоритетная задача — обеспечение бесперебойной работы всех важных для жизни человека систем.

«Наша задача, благодаря всем слагаемым: Центр контроля управления, модернизация системы ЖКХ и аварийные службы — максимально обеспечить обслуживание очень важных для человека систем», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с региональными министрами и главами округов.