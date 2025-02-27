Грейдирование дороги проведут в подмосковной деревне Воронинская

На Шатурской ГРЭС прошла выездная администрация. Энергетики прямо на рабочем месте могли задать вопросы главе округа Николаю Прилуцкому, его заместителям, представителям управляющей компании и Шатурской больницы, сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

Наталья Пшенникова на выездную администрацию пришла с просьбой подсыпать дорогу к домам в деревне Воронинской. Николай Николаевич заверил женщину, что как только позволит погода, специалисты Службы дорожного хозяйства проведут грейдирование данного участка с добавлением инертных материалов.

«Без отрыва от производства можно прийти, задать волнующие вопросы — очень удобно. Можно было бы такие выездные администрации проводить чаще», — поделилась впечатлениями от встречи Наталья Пшенникова.

Выездной формат работы администрации зарекомендовал себя как эффективный способ решения возникающих проблем. Такой подход исключает возможность перекладывания ответственности за поступающие задачи и способствует налаживанию конструктивного взаимодействия для адресного решения вопросов, которые волнуют жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.