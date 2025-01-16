График работ по техобслуживанию газового оборудования опубликован в Подмосковье

Жители многоквартирных домов Московской области не реже одного раза в год обязаны проводить техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ознакомиться с графиком и узнать дату визита специалиста по конкретным адресам можно на официальном сайте «Мособлгаз».

Помимо этого, уточнить всю необходимую информацию каждый желающий может в чат-боте Telegram, а также у представителей администраций городских округов.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что от своевременного обслуживания газового оборудования зависит ваша безопасность. Во время проведения работ важно обеспечить для специалистов доступ в квартиры. Это необходимо для выполнения всех необходимых процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.