График работ по техобслуживанию газового оборудования опубликован в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жители многоквартирных домов Московской области не реже одного раза в год обязаны проводить техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Ознакомиться с графиком и узнать дату визита специалиста по конкретным адресам можно на официальном сайте «Мособлгаз».
Помимо этого, уточнить всю необходимую информацию каждый желающий может в чат-боте Telegram, а также у представителей администраций городских округов.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что от своевременного обслуживания газового оборудования зависит ваша безопасность. Во время проведения работ важно обеспечить для специалистов доступ в квартиры. Это необходимо для выполнения всех необходимых процедур.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.
Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.